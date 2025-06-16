Свыше 40 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили 41 человека. Они переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость.
Работу провели в Богородском округе, Красногорске, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Ступине в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего расселили 25 помещений общей площадью 816 квадратных метров.
Жителям аварийных помещений напомнили, что они могут получить сертификаты для переезда. Сообщить о своем желании можно письменно в администрацию округа. На поиск новой квартиры отводится четыре месяца. На это время семья может жить по старому адресу.