Свыше 40 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили 41 человека. Они переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость.

Работу провели в Богородском округе, Красногорске, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Ступине в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего расселили 25 помещений общей площадью 816 квадратных метров.

Жителям аварийных помещений напомнили, что они могут получить сертификаты для переезда. Сообщить о своем желании можно письменно в администрацию округа. На поиск новой квартиры отводится четыре месяца. На это время семья может жить по старому адресу.

Узнать об оформлении сертификатов можно по телефонам горячей линии: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52.