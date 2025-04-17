Свыше 4 тысяч тонн рыбы произвели в Подмосковье за год

В 2024 году в Подмосковье произвели 4,1 тысячи тонн рыбы. На 24 хозяйствах региона разводят карпа, белугу, осетра, форель и другие виды.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, всего за год произвели 4,1 тысячи тонн рыбы, из которых 3,4 тысячи пришлось на прудовые и 634 тонны — на индустриальные.

Крупными хозяйствами стали Егорьевский Рыбокомбинат «Цна», Бисеровский рыбокомбинат, рыбхоз «Клинский» и другие.

В магазинах представлен широкий выбор свежей, охлажденной и мороженной рыбы разных сортов, в том числе от региональных производителей. Только за первый квартал этого года жители приобрели более 6,6 тысячи тонн продукта. Это около 73,6 тысячи килограммов в день.

В ведомстве добавили, что вся рыба проходит тщательный контроль. Так, с января по март специалисты провели 4,7 тысячи исследований 3,8 тысячи проб.

«Приобретать подобную продукцию можно только в местах санкционированной торговли, где продавец должен предоставить сопровождающую документацию с указанием информации о дате производства товара и его производителе — в противном случае возникает риск приобретения некачественного товара, который может нанести вред здоровью», — отметили в министерстве.