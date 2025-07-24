Свыше 4 тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере с начала года

Московский областной онкологический диспансер продолжает демонстрировать высокие показатели медицинской помощи. С начала года в учреждении выполнили свыше 4,5 тысячи хирургических вмешательств.

Диспансер располагает всем необходимым для точной диагностики и эффективного лечения, включая новейшее медицинское оборудование и передовые технологии.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — пояснил заместитель главного врача учреждения по хирургической помощи Алексей Колтович.

В арсенале врачей — современные хирургические методы: химиотерапия, радиотерапия и паллиативная помощь.