Свыше 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Фото: Эвакуатор на Театральном проезде в Москве / Медиасток.рф

За неделю с улиц Подмосковья переместили свыше четырех тысяч машин, припаркованных с нарушениями. Это на 777 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, за неделю 346 машин эвакуировали в Мытищах, 308 – в Ленинском округе, 291 – в Химках и 266 – в Красногорске.

Автомобилистам напомнили, что машину могут переместить из-за парковки в зоне запрещающих знаков, на пешеходном переходе, автобусных остановках или во втором ряду.

Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112, а также в мобильном приложении «112 МО» и на сайте Центра безопасности дорожного движения.

«Не нарушайте правил остановки и стоянки — не мешайте проезду автомобилей специальных служб, ведь они спешат спасать чьи-то жизни», — сказали в ЦББД.