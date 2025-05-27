Свыше 4 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье с января

Свыше 4,2 тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года. Их общее количество превысило 153 тысячи.

Как отметили в Мингосуправления Подмосковья, камеры устанавливают на входах в подъезды, в парках, на дорогах и перекрестках, а также в автобусах, рядом с магазинами, школами и детскими садами. Это позволяет следить за порядком и предотвратить преступления.

В устройства также внедряют искусственный интеллект. С его помощью 66 тысяч камер следят за чистотой, 9,7 тысячи выявляют бездомных животных, а 6,5 тысячи — незаконную торговлю.