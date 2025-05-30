Свыше 4 тысяч гектаров земли обработают от борщевика в Можайском округе

В районе деревни Утицы возле Бородина активно ведутся работы по уничтожению борщевика Сосновского. Специалисты обрабатывают заросли этого растения с помощью химических средств, распыляя их при помощи специального ранца.

Поскольку площадь заражения здесь достаточно велика, обработка займет два дня. По словам экспертов, первые признаки воздействия появятся через несколько суток: листья и стебли изменят цвет — пожелтеют или почернеют, рост растения остановится, и оно начнет увядать.

В округе действует горячая линия, куда жители могут сообщить о местах с борщевиком и оставить заявку на его ликвидацию.

«За первые дни работы горячей линии поступило 20 обращений по телефону и 23 — на электронную почту. Это говорит об актуальности такой работы. Все сообщения обрабатываются нашими специалистами и принимаются необходимые меры. Все заявки отрабатываются в максимально возможные сроки», — отметил сотрудник «Единого дорожно-транспортного центра» Павел Иванов.