Свыше 4 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья отремонтировали за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили свыше 4,5 тысячи дефектов на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Представители «Мосавтодора» ликвидировали около 2,6 тысячи ям на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенска и Орехово-Зуева. На муниципальных дорогах устранили почти две тысячи дефектов. Большую часть работ выполнили в Балашихе, Богородском округе, Наро-Фоминске и Химках.

Напомним, ямочный ремонт проводят круглогодично. Ежедневно дорожные службы проверяют состояние покрытия и фиксируют дефекты в системе контроля и планирования работ.