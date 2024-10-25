Свыше 4 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья отремонтировали за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили свыше 4,5 тысячи дефектов на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Представители «Мосавтодора» ликвидировали около 2,6 тысячи ям на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенска и Орехово-Зуева. На муниципальных дорогах устранили почти две тысячи дефектов. Большую часть работ выполнили в Балашихе, Богородском округе, Наро-Фоминске и Химках.
Напомним, ямочный ремонт проводят круглогодично. Ежедневно дорожные службы проверяют состояние покрытия и фиксируют дефекты в системе контроля и планирования работ.
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