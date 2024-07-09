Свыше 4 тысяч человек посетили фестиваль варенья в Орехово-Зуеве

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» прошел в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве 6 июля. Его посетили более четырех тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, для гостей подготовили насыщенную программу. Для них организовали фотозоны, парад вареньевых шляпок и парад бабушек, а также дегустации варенья из роз, кабачков, тыквы, огурцов и еловых шишек.

Для детей провели чтение сказок и танцевальные мастер-классы.

Фестиваль проводят в Подмосковье с 2016 года.

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