Свыше 4 тысяч бездомных собак вакцинировали и стерилизовали в Подмосковье с января

Свыше четырех тысяч бездомных собак в Подмосковье прошли программу отлова, стерилизации и вакцинации с начала года. Им установили на ушит специальные бирки, по которым животных легко отличить.

Программа ОСВВ помогает контролировать численность бездомных собак в Подмосковье. Прошедших все необходимые процедуры животных отпускают на волю, их можно отличить по желтым биркам на ушах.

«Если пес бегает без нее — он подлежит отлову, после которого будет доставлен в пункт временного содержания для проведения комплексных ветеринарных мероприятий. Если он окажется чипированным — ветеринарные специалисты с помощью специального сканера проверят информацию, узнают данные владельца и сообщат ему данные, где питомца можно забрать», — сказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

При отсутствии чипа бездомная собака сначала проходит карантин, после чего ее обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют. Если животное не агрессивно, то в течение определенного времени после операции ее отпускают на прежнее место обитания.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье действует кол-центр, где принимают сообщения о местонахождении бездомных животных. Звонки принимают по номеру 8 (800) 550-65-22.