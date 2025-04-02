Свыше 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают следить за соблюдением правил парковки и остановки. За неделю в регионе эвакуировали 4145 машин, которые оставили в неположенных местах.

Больше всего транспортных средств, припаркованных с нарушениями, переместили в Красногорске — 438. Еще 369 автомобилей эвакуировали в Ленинском округе, 352 — в Химках, 328 — в Мытищах, а еще 277 — в Люберцах.

Водителей призвали соблюдать правила и не перекрывать выезды и въезды во дворы. Кроме того, машины нельзя оставлять в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать, где он находится, можно в приложении «112 МО» или по номеру 112.