Свыше 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

С улиц Подмосковья за неделю переместили 4288 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил. Больше всего машин эвакуировали в Красногорске — 439.

В Минтрансе Московской области отметили, что еще 380 транспортных средств переместили в Ленинском округе, столько же — в Химках, 325 — в Мытищих, 292 — в Люберцах, а еще 251 — в Пушкинском.

В ведомстве напомнили, что эвакуировать машину могут за парковку на месте для ивалидов, в зоне действия других запрещающих знаков, на пешеходном переходе и возле него, а также за стоянку во втором ряду. Водителей призывают не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта и не перекрывать въезды во дворы.

В случае эвакуации машины узнать о ее местонахождении можно по номеру 112 или в приложении «112 МО».