Свыше 4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Свыше 4,3 миллиона жителей Подмосковья с начала года воспользовались возможностью пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Проверить состояние здоровья можно в любой поликлинике по месту прикрепления, имея при себе паспорт и полис ОМС.

Профилактика важна, поскольку любое заболевание легче вылечить на ранней стадии.

«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье и в случае необходимости оперативно принимать меры», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Проверки помогли врачам обнаружить свыше 117 тысяч заболеваний, о которых пациенты не догадывались.

Наиболее часто у жителей выявляют болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет.

Отдельное внимание уделяют онкопатологиям — за этот период специалисты выявили свыше 2,4 тысячи случаев злокачественных новообразований. Всех пациентов, у которых обнаружили отклонения от нормы, направили на дополнительное обследование и лечение.

Результаты диспансеризации можно получить дистанционно — во время телемедицинской консультации с врачом или в личном кабинете на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье». Тем, кто прошел первый этап обследования, направляют электронное заключение с данными диагностики.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате в поликлинике или через бота в Telegram.

Программу реализуют в Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».