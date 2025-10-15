Свыше 4 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

В Московской области активно развиваются телемедицинские сервисы, позволяющие жителям обращаться к врачам в дистанционном формате. С января в регионе онлайн провели свыше четырех миллионов консультаций, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году.

Дистанционная помощь, доступная для всех категорий населения, открывает новые возможности для оперативного взаимодействия с медицинскими специалистами.

«Сегодня с помощью телемедицины врачи продлевают электронные рецепты на льготные препараты, консультируют по итогам диспансеризации и анализов, при необходимости корректируют лечение», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для записи на телемедицинскую консультацию предусмотрено несколько удобных способов. Жители региона могут воспользоваться специализированным приложением «РТ ДокторОнлайн», разделом «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфоматами в медицинских организациях, телефоном горячей линии 122 или записаться непосредственно во время очного приема у лечащего врача.