Свыше 4 млн человек побывали в парках Подмосковья за месяц

В апреле парки Московской области посетили свыше 4,3 миллиона человек, а только за последнюю неделю — около 2,1 миллиона. Больше всего гостей пришло в среду, 23 апреля — свыше 350 тысяч.

Самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе — туда за месяц пришли более 165 тысяч человек. Зона отдыха находится в центре города. Здесь есть современные игровые и спортивные площадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк, прогулочная набережная и зона для выгула собак.

На втором месте по популярности оказался Центральный парк в Долгопрудном. Его посетили свыше 109 тысяч человек. Для отдыха посетителей обустроили пруды, где можно покормить уток или порыбачить, а также велодорожку, скейт-парк и новые скамейки.

Тройку лидеров замкнул Центральный парк имени Калинина в Королеве. В апреле в нем побывали 105 тысяч человек. Зона отдыха стала комфортнее в последние годы: появились пешеходные дорожки, уличное освещение, боксерские стойки и большой веревочный городок площадью около две тысячи квадратных метров.

В топ-5 также вошли Центральный парк в Пушкино и парк имени Льва Толстого в Химках.