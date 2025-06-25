Свыше 4 километров кустарников опилили в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальные службы Московской области продолжают плановые работы по содержанию зеленых насаждений. С начала года специалисты привели в порядок свыше 80 тысяч квадратных метров кустарников в жилых дворах и на общественных территориях региона.

Сезонная обрезка деревьев и кустарников началась еще в марте. Работы обычно проводят весной и осенью, когда растения лучше переносят вмешательство.

Эти действия позволяют пресечь неправильное формирование кроны, освободить пространства для безопасности пешеходов и устранить последствия механических повреждений растений.

Для качественного выполнения работ коммунальщики используют мощные бензопилы и современные кусторезы.

Технология ухода за зелеными насаждениями предполагает многоступенчатый подход. Обрезка проводится три-четыре раза за весенне-осенний сезон, учитывая особенности каждого вида растений. На сегодняшний день общая длина обработанных участков превысила четыре километра.