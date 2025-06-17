Свыше 4 гектаров леса высадили вдоль трассы М-5 в Луховицах

В рамках компенсационного лесовосстановления на территории Чернореченского участкового лесничества высадили молодые сосны. Работы провел Луховицкий филиал «Мособллеса» на площади 4,61 гектара вдоль федеральной трассы М-5 «Урал».

Основная задача таких посадок — восстановление лесных массивов, утраченных в результате вырубок, гибели или повреждений. Это позволяет вернуть природе ресурсы, сохранить биоразнообразие и поддержать экологический баланс региона.

«Состояние высаженных лесных культур хорошее. В осенний период проведем инвентаризацию, при которой учтем количество жизнеспособных сосен», — пояснил директор Луховицкого филиала «Мособллеса» Сергей Фролов.

Такие мероприятия — часть системной работы по восстановлению и сохранению подмосковных лесов, которые играют ключевую роль в поддержании чистого воздуха и природного равновесия региона.