Свыше 390 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Еще 393 жителя Подмосковья переехали из ветхого жилья в новые квартиры в Подмосковье за неделю. Общая площадь расселяемого фонда превысила шесть тысяч квадратных метров.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, квартиры предоставили жителям девяти округов. Некоторые из них получили жилье в новостройках, некоторые — на вторичном рынке, а часть получила выкупную стоимость и сертификаты. Всего за неделю расселили 148 помещений.

Работу провели в Богородском, Дзержинском, Егорьевске, Котельниках, Люберцах, Одинцове, Пушкино, Сергиевом Посаде и Электростали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье.

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