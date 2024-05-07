Свыше 39 тысяч консультаций провели в МФЦ Химок за 11 лет | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:46 Свыше 39 тысяч консультаций провели в МФЦ Химок за 11 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жителей Химок продолжают консультировать в МФЦ. Специалисты рассказывают, как правильно подать в электронном виде заявления на получение услуг через официальные ресурсы.

Всего за 11 лет специалисты многофункциональных центров в Химках провели свыше 39 тысяч консультаций по работе с порталом госуслуг. Заявители могут подать документы в 59 окнах приема с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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«Всего в офисах МФЦ можно получить 391 услугу, федерального, регионального и муниципального уровней», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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