Свыше 386 тысяч проб продукции с рынков Подмосковья проверили в этом году

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы проверили на качество 386 тысяч продуктов с подмосковных рынков. Это мясо, овощи, фрукты и фермерские товары.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего в регионе работают 128 рынков, где продают мясо, фрукты, овощи, фермерскую и другую продукцию. Прежде чем попасть на прилавок, каждый товар тщательно исследуют, для этого в области работают 97 лабораторий. С начала года в них исследовали 386 тысяч проб.

В министерстве добавили, что ведомство следит не только за качеством, но и за ценами. Для этого органы местного самоуправления регулярно проводят мониторинг.

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