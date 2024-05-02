Свыше 380 участков дорог Подмосковья отремонтировали к праздникам | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:29 Свыше 380 участков дорог Подмосковья отремонтировали к праздникам Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Свыше 380 подъездных дорог к местам притяжения привели в порядок в Подмосковье. Они ведут к местам, где будут отмечать православные праздники и День Победы. На дорогах отремонтировали около двух тысяч ям, помыли 588 километров покрытия и 68 километров ограждений, а также очистили более 400 километров тротуаров.

Как рассказал глава Минтранса региона Алексей Гержик, ведомство подготовило 383 дороги к 268 местам притяжения.

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«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы 1590 дорожных рабочих и более 900 единиц спецтехники», — сказал он.

На дорогах также помыои более 860 и покрасили свыше 740 остановок, восстановили 74 километра линейной разметки и 366 разметок на пешеходных переходах. Больше всего работ провели в Истре, Раменском и Луховицах.

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