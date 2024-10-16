Сегодня 13:49 Свыше 3,8 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю Фото: Пресс-служба Минтранса МО
За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,8 тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 150 больше, чем неделей ранее.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего машин переместили в Красногорске. Там эвакуировали 350 автомобилей. Еще 248 оказалось в Ленинском округе, 326 — в Химках, 313 — в Мытищах и 273 — в Балашихе.
Жителям напомнили, что узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112 и на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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