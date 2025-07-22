Свыше 3,8 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковье переместили 3,8 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 53 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, больше всего машин эвакуировали в Красногорске. Там переместили 403 автомобиля. Еще 332 — в Химках, 331 — в Мытищах, 329 — в Ленинском округе, 301 — в Люберцах.

Водителей призвали строго соблюдать правила парковки, не оставлять машины на пешеходных переходах, на проездах во дворы, а также в зоне запрещающих знаков, во втором ряду и на автобусных остановках.

Узнать расположение перемещенного авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».