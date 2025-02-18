Свыше 3,8 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с подмосковных улиц переместили 3,8 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 211 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, за неделю в Ленинском округе эвакуировали 402 машины, в Химках — 318, в мытищах — 317, в Балашихе и Люберцах — по 228.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб. Транспорт нельзя оставлять на автобусных остановках, на въездах во дворы, а также в зоне запрещающих знаков, во втором ряду и на пешеходном переходе.

Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112, в приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.