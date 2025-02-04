Свыше 3,8 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3,8 тысячи машин. Это на 141 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего автомобилей переместили с улицу Химок. Там эвакуировали 363 машины. Еще 360 оказалось в Ленинском округе, 320 — в Мытищах, 265 — в Балашихе и 242 — в Красногорске.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб. Машины не следует оставлять на автобусных остановках, а также на въездах во дворы, во втором ряду, на пешеходном пешеходе и в зоне запрещающих знаков.

Узнать местоположение эвакуированной машины можно по телефону 112, в мобильном приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.