Свыше 3,8 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,8 тысячи машин с нарушениями правил парковки. Это на 15 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, наибольшее количество нарушений выявили в Химках. Там эвакуировали 485 неправильно припаркованных машин. Еще 443 оказалось в Ленинском округе, 380 — в Красногорске, 296 — в Мытищах и 230 — в Балашихе.

Водителей призвали парковаться по правилам и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Эвакуировать машину могут при стоянке в зоне действия запрещающих знаков, на местах для инвалидов, а также во втором ряду, на пешеходном переходе и автобусной остановке.

Узнать расположение перемещенного авто можно по телефону 112, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.