Свыше 38 тысяч медработников Подмосковья прошли аттестацию онлайн

Медицинские работники в Подмосковье могут подать заявления на аттестацию онлайн. Этой услугой на региональном портале госуслуг воспользовались свыше 38 тысяч раз.
Подать заявление на аттестацию могут специалисты со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые работают в Московской области.
Услуга доступна в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Для ее получения следует авторизоваться на сайте госуслуг, заполнить анкету и прикрепить к ней все необходимые документы, в том числе аттестационный лист, подписанный руководителем медицинской организации.
Когда заявка будет оформлена, медик должен будет пройти тестовый контроль в очном формате.
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