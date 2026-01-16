Свыше 375 тысяч тонн урожая картофеля собрали в Подмосковье в 2025 году

В России 16 января отмечают День горячей пищи. В Подмосковье за год произвели значительный объем картофеля, моркови, свеклы и капусты, которые чаще всего используют для приготовления теплых блюд.

Агропромышленный комплекс региона динамично развивается. В прошлом году в Московской области собрали хороший урожай: свыше 375 тысячи тонн картофеля, более 86 тысяч тонн моркови, а также 62 тысячи тонн свеклы и 56 тысяч тонн капусты.

Покупая местные продукты, жители и гости региона могут быть уверены, что товары соответствуют стандартам качества и полезны для здоровья.

Кроме того, отдавая предпочтение овощам, произведенным в Подмосковье, покупатели поддерживают отечественное сельскохозяйственное производство.