Свыше 370 рекламных щитов убрали с деревьев в Сергиевом Посаде с января

Свыше 370 рекламных щитов убрали с деревьев в Сергиевом Посаде с начала года. Их незаконно прикрепляют к коре при помощи гвоздей и проволоки, что может привести к забоелваниям растения.

Убирать рекламу с деревьев помогают общественные лесные инспекторы округа. Так, во время патрулирования они обнаружили щиты вблизи деревни Суропцево и демонтировали их подручными средствами.

По словам лесничей Раисы Прилуцкой, такие объекты специалисты замечают регулярно.

«Как правило, рекламная продукция прибивается варварским способом огромными гвоздями прямо на ствол растущих деревьев. Ничего кроме вреда размещенная таким способом реклама не приносит. Гвозди или саморезы могут внести в древесину грибковые заболевания, а проволока, закрученная вокруг ствола, врастает и может привести к слому», — поделилась она.

При выявлении рекламы в лесах жителя рекомендуют обращаться отдел организации лесной охраны Сергиево-Посадского филиала «Мособллес» по телефону 8 (498) 602-0032.