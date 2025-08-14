Свыше 370 онлайн-заявок на открытие летних кафе подали в Подмосковье с января

При положительном решении в личный кабинет пользователя поступает проект договора, который необходимо подписать с помощью электронной цифровой подписи.
Сервис доступен предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный округ и заполнить онлайн-форму. Перед этим нужно ознакомиться с методическими рекомендациями внешнего вида кафе.
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Котельную и теплосети модернизируют к отопительному периоду в Миронцеве
Около 100 несанкционированных свалок устранили в Можайском округе за 4 года
Венгрия осудила ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»
