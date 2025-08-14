Свыше 370 онлайн-заявок на открытие летних кафе подали в Подмосковье с января

Фото: Кафе с верандой на пляже парка «Авангард» в Электростали / Медиасток.рф

Предприниматели могут подать онлайн-заявку на размещение сезонного кафе в Подмосковье. С начала года они оформили их более 370 раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, онлайн можно подать заявку на размещение веранды при стационарном кафе. Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Ее предоставляют бесплатно.

При положительном решении в личный кабинет пользователя поступает проект договора, который необходимо подписать с помощью электронной цифровой подписи.

Сервис доступен предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный округ и заполнить онлайн-форму. Перед этим нужно ознакомиться с методическими рекомендациями внешнего вида кафе.