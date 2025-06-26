Свыше 370 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с января

В Московской области продолжается активная работа по защите государственного лесного фонда. Специалисты регулярно проводят патрулирование по утвержденным маршрутам, фиксируя нарушения законодательства.

В случае выявления незаконных действий составляются административные протоколы и рассчитывается сумма ущерба, подлежащая возмещению.

«С начала года в ходе патрулирований на территории всех подмосковных лесничеств выявлен 371 факт самовольного занятия лесных участков. Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (110), Подольском (63), Истринском (40) и Виноградовском (18) лесничествах», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

Всего по выявленным случаям составлено 396 протоколов об административных правонарушениях.

Многие жители и гости Подмосковья незаконно увеличивают свои дачные владения за счет лесных территорий. Нарушители огораживают участки, возводят постройки, высаживают плодовые деревья, овощные культуры, а также складируют строительные материалы и организуют компостные кучи.

Комитет лесного хозяйства напоминает, что за самовольное занятие лесных участков гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч, а юридическим лицам — до 300 тысяч.

Нарушителей также обязывают возместить ущерб, нанесенный лесным экосистемам и природным объектам.