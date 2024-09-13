Свыше 37 тысяч елей и сосен высадят на экоакции в Подмосковье

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье. Она продлится до 29 сентября. Участники высадят деревья и уберут мусор более чем в 300 местах.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, акцию проведут на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках. В лесу планируют высадить деревья и другие культуры, а также убрать мусор и валежник. Центральный участок находится в Кучинском лесничестве. Почетным гостем мероприятия станет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня участники акции посадят более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, а также уберут свыше 190 кубометров мусора и валежника.

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