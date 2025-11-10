Свыше 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение 3 декабря

Подготовка к итоговому сочинению началась в школах Подмосковья. Всего в тестировании будут участвовать более 36,5 тысячи выпускников. Оно состоится 3 декабря.

Как рассказали в региональном Минобразования, итоговое сочинение — это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации для 11-классников. Для повышения уверенности учащихся 14 ноября во всех школах Подмосковья состоится апробация.

В этом году при проведении итогового сочинения в Московской области внедрят новые технологии. Бланки будут печатать и сканировать в школах, а проверка пройдет в электронном формате.

Для подготовки к апробации 6 и 7 ноября прошли обучающие занятия для муниципальных координаторов и ответственных за проведение тестирования.

«В ходе обучения были проработаны технологические схемы проведения апробации, даны рекомендации и определены основные функциональные задачи. По результатам апробации будет проведен подробный анализ, на основе которого будут даны рекомендации как школам, так и выпускникам», — рассказали в ведомстве.