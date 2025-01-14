Свыше 360 тысяч проверок качества овощей и фруктов провели в Подмосковье за год

Свыше 362 тысяч исследований на качество и безопасность овощей и фруктов провели в Подмосковье за год. Специалисты проверили продукцию, которую реализуют на ярмарках и рынках региона.

Ветеринарно-санитарные специалисты проверили овощи и фрукты на содержание нитратов и других элементов, а также признаки порчи, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

В прошлом году в лабораториях Госветслужбы провели свыше 362 тысяч исследований. Эксперты оценивали внешний вид плодов, их цвет и консистенцию мякоти, а также запах.

В результате с продажи сняли 545,9 килограмма продукции. Это 393 килограмма овощей и 159,9 килограмма фруктов, которые не соответствовали норме.

В министерстве порекомендовали жителей покупать продукты только в санкционированных местах.