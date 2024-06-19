Свыше 360 дел в рамках «Антимусорного рейда» возбудили в Подмосковье
Ежегодное мероприятие под названием «Антимусорный рейд» проходит в подмосковных лесах с 8 апреля. Оно направлено на предотвращение несанкционированного выброса мусора в лесах.
По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, сотрудники лесной охраны, администрации городских округов и общественные лесные инспектора регулярно проводят рейды для выявления несанкционированных свалок мусора на территории лесного фонда.
«Всего же с апреля возбуждено 361 административное дело и составлено 130 протоколов», — добавил Евгений Агулов.
Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в лесничествах Дмитровского (127 нарушений), Орехово-Зуевского (61), Сергиево-Посадского (43), Истринского и Ступинского (по 39 нарушений в каждом) округов.
Только за первый летний месяц текущего года было возбуждено 236 административных дел, по которым составлено 83 протокола об административных правонарушениях. По остальным 1153 фактам продолжается расследование и выявление виновных лиц.
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