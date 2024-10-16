Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли аттестацию в Подмосковье
Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли добровольную аттестацию в Подмосковье. Они подтвердили свои знания о правилах работы, расположении объектов инфраструктуры и порядка действия в чрезвычайных ситуациях.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, тестирование успешно прошли около 80% водителей. Результаты будут действительны на протяжении двух дет.
«Сейчас экзамен можно проходить по желанию, но с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — пояснили в ведомстве.
Экзамен будут проводить для водителей для повышения безопасности и комфорта пассажиров, которые смогут быть уверены, что за рулем сидит профессионал.
Пройти тестирование бесплатно можно по ссылке. Для успешного прохождения нужно верно ответить на восемь из 10 вопросов за 20 минут. Они будут связаны с расположением культурных и социальных объектов, правил перевозки пассажиров и багажа и другого. Пересдать тест можно неограниченное количество раз, вторая попытка возможно не ранее, чем через сутки.
Адреса аттестационных центров размещены на сайте министерства.
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