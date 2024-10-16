Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли аттестацию в Подмосковье

Фото: Минтранс Подмосковья

Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли добровольную аттестацию в Подмосковье. Они подтвердили свои знания о правилах работы, расположении объектов инфраструктуры и порядка действия в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, тестирование успешно прошли около 80% водителей. Результаты будут действительны на протяжении двух дет.

«Сейчас экзамен можно проходить по желанию, но с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — пояснили в ведомстве.

Экзамен будут проводить для водителей для повышения безопасности и комфорта пассажиров, которые смогут быть уверены, что за рулем сидит профессионал.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Пройти тестирование бесплатно можно по ссылке. Для успешного прохождения нужно верно ответить на восемь из 10 вопросов за 20 минут. Они будут связаны с расположением культурных и социальных объектов, правил перевозки пассажиров и багажа и другого. Пересдать тест можно неограниченное количество раз, вторая попытка возможно не ранее, чем через сутки.

Адреса аттестационных центров размещены на сайте министерства.

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