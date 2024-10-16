Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли аттестацию в Подмосковье

Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли добровольную аттестацию в Подмосковье. Они подтвердили свои знания о правилах работы, расположении объектов инфраструктуры и порядка действия в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, тестирование успешно прошли около 80% водителей. Результаты будут действительны на протяжении двух дет.

«Сейчас экзамен можно проходить по желанию, но с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — пояснили в ведомстве.

Экзамен будут проводить для водителей для повышения безопасности и комфорта пассажиров, которые смогут быть уверены, что за рулем сидит профессионал.