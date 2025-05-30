Свыше 36 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по русскому языку

В Подмосковье прошел второй обязательный экзамен основного этапа ЕГЭ по русскому языку. В нем участвовали более 36 тысяч выпускников, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

За порядком на экзамене следили более 700 общественных и столько же онлайн-наблюдателей через систему видеонаблюдения. В ведомстве подчеркнули, что русский язык — один из двух обязательных предметов, которые нужно сдать для получения аттестата после 11 класса. Без него нельзя продолжить учебу в вузе.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов экзамен организовали в другой форме — как государственный выпускной экзамен. Его выбрал 101 участник. У них было чуть больше времени и они могли пользоваться орфографическими и толковыми словарями, предоставленными организаторами.

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 15 июня. Те, кто не смог сдать экзамен в основной день, смогут пересдать его 17 июня.