Свыше 36 тысяч кв. метров торговых объектов построили в Одинцове в 2024 году

Одинцовский городской округ стал лидером в Московской области по открытию новых торговых площадей, введя в эксплуатацию 36,5 тысячи квадратных метров в 2024 году. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона подчеркнуло этот успех, отметив, что округ активно развивает свою торговую инфраструктуру.

Среди самых заметных новых торговых объектов — торговый центр «Одипарк», расположенный в селе Юдино, который занимает 29,8 тысячи квадратных метров. Этот центр предлагает разнообразие услуг и товаров, включая около 100 магазинов, семейный развлекательный парк и ресторан. Также стоит обратить внимание на торговый центр «О»ДЕПО», занимающий 2,7 тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что в этом центре акцент сделан на экологически чистые продукты, где покупатели могут найти свежие овощи, фрукты, мясо и рыбу, что делает его популярным среди ценителей здорового питания.

Кроме того, по Московской области в 2024 году открыли 285,5 тысячи квадратных метров новых торговых площадей, что свидетельствует о росте интереса к улучшению торговой инфраструктуры в регионе и активном вовлечении инвесторов в этот сектор экономики. Развитие такой инфраструктуры также способствует созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни жителей Подмосковья, предоставляя им широкий выбор товаров и услуг.