Свыше 36 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья активно поддерживают донорское движение. Сдать кровь и ее компоненты имеет возможность любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний.

Для этого достаточно обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы, отделения переливания в медицинских учреждениях или посетить одну из выездных донорских акций.

«Переливание жизненно необходимо пациентам, получившим различные травмы, ожоги, онкобольным, недоношенным детям и другим людям, попавшим в беду. С начала года более 36 тысяч человек в Подмосковье сдали кровь и ее компоненты, в том числе почти 5,4 тысячи сделали это впервые», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Московский областной центр крови работает ежедневно с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А. Для сдачи цельной крови предварительная запись не нужна.

Полный список учреждений службы крови региона доступен по ссылке.