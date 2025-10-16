Свыше 36 тысяч человек примут участие в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья
Новый сезон Одинцовской школьной лиги стартовал 15 октября. Проект объединяет школьников Подмосковья вокруг спорта и дружеского соперничества.
В этом году к соревнованиям впервые присоединилась гимназия имени Е. М. Примакова, где и прошла церемония открытия.
На ней присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.
«Мы три года назад начали нашу Школьную лигу с одного города, с пяти школ. И сегодня у нас более 550 школ участвуют в этом соревновании. Победители получат хорошие призы, но главное для нас другое. Нам важно, чтобы вы общались, заводили новых друзей, дружили с другими школами, со своими сверстниками», — отметил в приветственной речи Дмитрий Абаренов.
В новом сезоне в Одинцове за победу будут бороться команды 20 школ — в общей сложности около тысячи участников.
«У вас есть возможность знакомиться, ездить в разные города Подмосковья, выступать на разных площадках. Это прекрасно, вы можете совершенствоваться, вы можете дружить. Я желаю вам побед, общения и наслаждения этим прекрасным праздником», — сказала Александра Коруковец.
В рамках Школьной лиги пройдет серия мастер-классов от известных спортсменов. Первый из них провел амбассадор проекта, чемпион Единой лиги ВТБ и обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.
Он встретился со школьниками Павловского Посада, поделился секретами владения мячом, рассказал о командных стратегиях и показал несколько приемов. После тренировки спортсмен сфотографировался с ними и дал автографы.
Следующую тренировку Виктор Кейру проведет 25 октября в средней школе № 9 в Ступине.
Всего в рамках нового сезона Единой школьной лиги Московской области пройдут свыше 15 тысяч соревнований, в которых примут участие более 36 тысяч учеников из 600 школ.
Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт России» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.