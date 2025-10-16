Свыше 36 тысяч человек примут участие в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья

В этом году к соревнованиям впервые присоединилась гимназия имени Е. М. Примакова, где и прошла церемония открытия.

На ней присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.

«Мы три года назад начали нашу Школьную лигу с одного города, с пяти школ. И сегодня у нас более 550 школ участвуют в этом соревновании. Победители получат хорошие призы, но главное для нас другое. Нам важно, чтобы вы общались, заводили новых друзей, дружили с другими школами, со своими сверстниками», — отметил в приветственной речи Дмитрий Абаренов.

В новом сезоне в Одинцове за победу будут бороться команды 20 школ — в общей сложности около тысячи участников.