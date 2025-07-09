Свыше 36 тысяч человек посетили программы в парках Подмосковья ко Дню семьи

Праздничные программы ко Дню семьи, любви и верности провели в 85 парках Подмосковья 8 июля. Для гостей прошли пикники на траве, мастер-классы, квесты и другие активности. Всего их посетили более 36 тысяч человек.

В Коломне гости сквера имени Зайцева участвовали в творческих мастер-классах, семейных фотосессия, дефиле, зарядке и концерте «Мелодия счастья».

Одинцовский парк культуры предложил посетителям русские народные игры, хороводы и познавательные лекции.

В Краснознаменске провели мастер-классы, эстафеты, концерт и анимационную программу для детей. В Орехово-Зуево состоялись тематический квест и конкурс рисунков, а в хотьковском парке «Покровский» гости осваивали народные ремесла и играли в традиционные русские игры.