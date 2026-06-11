Свыше 36 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжают формировать необходимый запас донорской крови для медицинских учреждений. Этой работой занимается Московский областной центр крови и его подразделения.

Переливание крови остается жизненно необходимым для многих категорий пациентов. В донорских компонентах нуждаются люди, перенесшие серьезные травмы и хирургические вмешательства, пациенты с онкологическими заболеваниями, недоношенные дети и другие жители, которым требуется срочная медицинская помощь.

«С начала года в Подмосковье заготовили более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов, что почти на 1,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Благодаря активному участию жителей в донорском движении Подмосковье полностью покрывает собственную потребность в крови и ее компонентах.

Стать донором может любой здоровый совершеннолетний человек. Для удобства жителей Московский областной центр крови ведет прием без выходных дней с 08:00 до 14:00. Предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской области доступен на профильном портале.

В преддверии Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня, в регионе также проходит масштабная донорская акция. Ее организаторами выступили «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики.

Акция продлится с 8 по 14 июня. Присоединиться к ней могут все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Информация о стационарных и выездных пунктах приема доноров размещена по ссылке.