Свыше 350 соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье с января

Московская область продолжает наращивать темпы в сфере раздельного сбора отходов. С начала года в регионе заключ 356 соглашений на размещение специализированных емкостей для накопления вторичных ресурсов.

Этот показатель значительно превышает прошлогодний: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года прирост составил 100 договоров, что свидетельствует о растущей вовлеченности как бизнеса, так и жителей в экологическую повестку.

Емкости предназначены для сбора различных фракций отходов. В фандоматы можно сдать пластиковые бутылки, которые впоследствии отправят на переработку и получат вторую жизнь. Помимо этого, на территории региона размещают специальные контейнеры для сбора текстиля. Все собранные ресурсы транспортируют профильным переработчикам.

Экоинициативу реализуют в рамках комплексной стратегии региона. Доступность инфраструктуры играет ключевую роль в формировании ответственного отношения к окружающей среде.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области создало комфортные условия для предпринимателей, желающих внести вклад в развитие системы сбора вторсырья.

Для представителей бизнес-сферы региона запустили электронную услугу, которая позволяет в максимально короткие сроки и без лишних бюрократических процедур получить места под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия. Сервис пользуется высоким спросом: предприниматели активно оформляют договоры.

Для жителей региона, желающих присоединиться к раздельному сбору отходов, на интерактивной карте ведомства размещена актуальная информация с адресами пунктов приема.