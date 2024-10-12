Свыше 350 патриотических мероприятий провели в Химках с июля

Свыше 350 патриотических мероприятий провели в городском округе Химки в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Жителям предлагали поучаствовать в тематических мастер-классах, посетить концерты, лекции и спортивные состязания.

Присоединиться к активностям в рамках проекта может каждый желающий. Среди постоянных участников патриотических мероприятий волонтеры, молодогвардейцы, ветераны, бойцы специальной военной операции, общественные деятели.

«Проект направлен на патриотическое воспитание и развитие творческого потенциала молодежи, а также сохранение исторической памяти. Тесное сотрудничество юных химчан и жителей старшего поколения очень важно», — поделился председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Познавательные лекции для жителей Химок проводят историки, краеведы, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Напомним, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» действует уже более трех месяцев. Благодаря ему патриотические мероприятия организуют во всех микрорайонах округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».