Свыше 350 патриотических мероприятий провели в Химках с июля 2024 года

Свыше 50 городских локаций стали площадками для проведения историко-патриотических мероприятий в рамках масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», проведено более 350 событий. Проект стартовал в округе в начале июля.

Тематические мероприятия организовывали в парках, скверах, школах, учреждениях культуры, театрах и библиотеках по всему городскому округу. Так, все жители Химок могли принять участие в культурной программе.

Желающим рассказывали о знаковых исторических событиях и личностях на познавательных лекциях, мастер-классах и кинопоказах. Организаторами выступали краеведы, ветераны боевых действий, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Важно сохранять историческую правду и память о героических подвигах наших соотечественников. Также очень важно прививать и поддерживать любовь к родине у населения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Инициатором запуска проекта «Химки. Успех в единстве поколений» был депутатский корпус городского округа Химки. Благодаря ему удалось организовать свыше 350 патриотических мероприятий.

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