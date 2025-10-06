Свыше 350 медработников приняли участие в областных соревнованиях в Дубне

В Дубне в минувшую субботу состоялись традиционные соревнования для медицинских работников «Большие гонки — 2025». В состязаниях в этому году приняли участие 22 команды — в общей сложности свыше 350 человек.

«Физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Традиционно спортивные соревнования объединяют медиков из различных уголков Подмосковья. Они проверили себя на выносливость, силу, координацию и сплоченность», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

В состав команд вошли врачи разных специальностей, фельдшеры, медсестры и другие специалисты.

За первое место боролись сборные Министерства здравоохранения Московской области, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Московского областного центра крови, а также больниц Дмитрова, Дубны, Талдома, Долгопрудного, Пушкино, Солнечногорска, Мытищ и Химок.

Программа соревнований состояла из эстафеты, полосы препятствий, прыжков, лыжных гонок и других дисциплин.

Абсолютным чемпионом и обладателем переходящего кубка стала команда «Розановцы» из Пушкинской больницы, которая также получила шесть велосипедов в качестве главного приза.

Первое место на соревнованиях заняла команда «Дофамин» из Дмитровской больницы, второе — «Бюро СМЭ», а на третью ступень пьедестала поднялся коллектив «Бормашины» из Домодедовской стоматологической поликлиники.

Всем остальным участникам вручили медали, дипломы, памятные кубки и другие сувениры.

Организацией ежегодных «Больших гонок» традиционно занимается Дубненская больница при поддержке областной профсоюзной организации медработников, Министерства здравоохранения и администрации города.