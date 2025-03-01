Свыше 350 человек выступили на форуме-фестивале «О спорт, ты мир!» в Подмосковье

Фестиваль-форум «О спорт, ты мир!» прошел в ТРЦ «Акварель» в Пушкино. Спортивное событие собрало более 350 участников. Мероприятие организовала общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Наша организация „Колесница“ была учреждена в 2013 году, и она объединяет на сегодняшний день более 200 инвалидов-колясочников. В Московской области их около семи тысяч. Мы стараемся проводить разноплановые мероприятия, и нас, конечно же, в этом поддерживают наши многолетние партнеры, в том числе министерство спорта Подмосковья», — прокомментировал руководитель МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Жить активно!» и объединил паралимпийцев, ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями. В программе были соревнования по адаптивным видам спорта: бочча, джакала, корнхолл, напольный керлинг, настольный теннис и дартс. Также прошли мастер-классы по фехтованию на колясках и армрестлингу.

С приветственными словами к участникам обратились министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, тренер Ирина Винер и депутат Михаил Терентьев. Среди гостей были паралимпийцы из России и Белоруссии, а также ветераны СВО, проходящие реабилитацию.

«В филиале Фонда „Защитники Отечества“ Московской области есть команда, которая принимает участие в Кубке Защитников Отечества. Среди 64 команд со всей России подмосковная сборная по волейболу сидя занимает четвертое место, это очень достойно», — отметила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

На фестивале также представили современные средства реабилитации и адаптивное спортивное оборудование. Помимо этого, для участников организовали панельную дискуссию, фотовыставку и презентацию спортивной одежды.