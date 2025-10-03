Свыше 350 человек приняли участие в форуме «Садоводы Подмосковья» в Щелкове

В Щелкове состоялся масштабный форум «Садоводы Подмосковья», который собрал более 350 участников со всего региона. Мероприятие стало эффективной площадкой для прямого диалога жителей с представителями ведомств и служб.

Дачники, представители власти, коммунальные и ресурсоснабжающие службы встретились для обмена опытом и обсуждения актуальных тем.

Особое внимание уделили специфике образования отходов при ведении личного хозяйства. Этой теме посвятили отдельную секцию, в рамках которой на вопросы участников отвечали заместитель министра — начальник управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, представители Министерства экологии и природопользования, а также регионального оператора Ногинского кластера.

Жителей также проконсультировали по вопросам заключения индивидуальных договоров, начислений за оказание услуги «Обращение с ТКО» и применения для садоводов тарифов и нормативов.