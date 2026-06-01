Свыше 3,5 тысячи жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с января

В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 30 мая провели День открытых дверей. Все желающие старше 18 лет могли пройти диагностику.

Своевременные обследования позволяют выявить заболевания на ранней стадии и приступить к лечению как можно скорее, что дает высокие шансы на выздоровление и обычную жизнь в будущем.

«В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 622 человека. И у 10 из них была заподозрена патология, направили на углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили более 3,5 тысячи человек», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пациенты могли проконсультироваться с онкологами, пройти диагностику новообразований кожи, а также скрининг органов пищеварительной и дыхательной систем.

Женщинам были доступны цитологические исследования, маммография и УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тестирование.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на специализированном портале Минздрава региона.