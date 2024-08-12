Свыше 3,5 тысячи учителей оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат на аренду жилья для учителей. Их уже оформили 3,5 тысячи педагогов.

Как рассказали в Мособлдуме, размер ежемесячной выплаты составляет 20 тысяч рублей, при этом семья педагогов будет получать 30 тысяч. По словам заместителя председателя ведомства Олега Рожнова, для оформления поддержки у учителя не должно быть собственного или служебного жилья. Подать заявку можно на «Госуслугах». Как отметила учитель информатики и математики Надежда Базарова, процедура занимает не более 10 минут.

«Сама подача заявления очень простая, заняла у меня 5-10 минут, нужно просто зайти на сайт госуслуг региона, заполнить определенные критерии, а заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней. В личном кабинете можно посмотреть уведомление о подтверждении заявки», — поделилась она.

Оформить выплату могут учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов.

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