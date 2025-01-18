Свыше 3,5 тысячи предпринимателей зарегистрировались в Коломне и Озерах за год

Итоги 2024 года в сфере бизнеса подвели в Коломне. Во встрече поучаствовали представители предпринимательства.

Участниками мероприятия стали глава городского округа Коломна Александр Гречищев, его заместитель по вопросам инвестиционной политики и экономики Роман Панчишный. На встрече вместе с представителями бизнеса обсудили итоги работы в 2024 году и планы на этот год.

«За 2024 год по субъектам малого и среднего предпринимательства произошел рост на 14%: в городском округе появилось 3500 новых предпринимателей. Два крупных инвестиционных проекта сейчас находятся на финишной прямой. Это готовый к открытию новый производственный корпус торгового дома „АДЛ“ и проект „Лаб Индастриз“ по строительству производственно-складского комплекса. Только эти два объекта дадут округу 300 рабочих мест», — отметил Роман Панчишный.

Одной из тем обсуждения стал кадровый вопрос. Глава муниципалитета напомнил, что предприниматели Коломны могут воспользоваться действующими мерами поддержки.

«В 2025 году продолжится работа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева „Помещение за рубль“. Готовы расширять поддержку бизнеса — по каждому направлению деятельности спланируем встречи и подготовим информацию, которая интересна предпринимателям», — сказал Александр Гречищев.